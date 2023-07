GENTSE FEESTEN LIVE. Wesley Sonck special guest op podium Sint-Baafsplein, vanavond ploegvoorstelling Buffalo’s

De Gentse Feesten zijn goed uit de startblokken geschoten. Nog de hele week lang staat de binnenstad volledig in het teken van feest, muziek en cultuur. Ook op de derde avond was het druk op de Feesten. De pleinen waren weer zo goed als vol, maar in de straten was er plaats en ademruimte. Mis niets van deze 180ste Gentse Feesten in onze liveblog.