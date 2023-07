GENTSE FEESTEN LIVE. Tweede avond trekt zich op gang: duizenden feestvierders vullen straten en pleinen

Ook Hof van Beroep in Gent kampt met magistra­ten­te­kort, maar dramati­sche wachttij­den blijven uit

In Vlaams-Brabant moet een man die sinds 2016 in rechtszaak ligt met twee aannemers en een architect tot 2030 wachten tot het Hof van Beroep uitspraak zal doen. Gemiddeld gesproken streeft het Hof van Beroep in Gent naar een uitspraak binnen één jaar. Het aantal zaken dat er langer dan twee jaar op de rol staat, is de laatste jaren wel gedaald.