GENTSE FEESTEN LIVE. Tijd om naar huis te gaan: Vlasmarkt loopt stilaan leeg

Na drie jaar afwezig­heid opnieuw middel­eeuws ontbijt in het Industrie­mu­se­um

“Nog wat hesp, kaas of ‘uuflakke’, meneer?”, vraagt Eddy Levis (78) gezwind en in het Gents. Hij zwiert met zijn schaal tussen de mensen door, alsof het een balzaal is en niet het Industriemuseum. Drie jaar hebben ze moeten wachten op een nieuwe editie. “Tegen zondag hebben we waarschijnlijk 4500 ‘fondkes’ gelegd” grapt hij.