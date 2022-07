GENTSE FEESTEN LIVE. Sint-Baafsplein volzet voor optreden Camille • Vlaspoppenworp voor kinderen op de Vlasmarkt

GentDe mensen hebben de Gentse Feesten gemist, zoveel is duidelijk. Gisteren mochten de Feesten maar liefst 220.000 bezoekers ontvangen. En ook vandaag is het alweer behoorlijk druk. Vandaag gaven de carnavalisten van Strépy een optreden op het Sint-Baafsplein en probeerden de kinderen een vlaspop te vangen op de Vlasmarkt. Mis niets van de Gentse Feesten in onze liveblog.