GENTSE FEESTEN LIVE. Raymond van het Groenewoud blijft het beste van zichzelf geven op Walter De Buckplein

GentDe mensen hebben de Gentse Feesten gemist, zoveel is duidelijk. Zaterdag bezochten er maar liefst 260.000 bezoekers de Feesten. Dat is het hoogste bezoekersaantal in de laatste tien jaar. Gisteren genoten de bezoekers van de laatste Feestenavond. Op dit moment – we schrijven 7.50 uur – is Raymond van het Groenewoud nog stééds het beste van zichzelf aan het geven op het Walter De Buckplein, al sinds 1 uur deze nacht. Mis niets van de Gentse Feesten in onze liveblog.