GENTSE FEESTEN LIVE. Race tegen de klok voor opbouw van de Foor, Oude Beestenmarkt voor 10 dagen omgedoopt tot ‘Klimoatplein’

Het is aftellen tot vanavond: de officiële start van de Gentse Feesten. Tien dagen lang staat de binnenstad volledig in het teken van feest, muziek en cultuur. Intussen zijn de kermiskramers op de Vrijdagmarkt druk bezig met de opbouw van de Foor, die binnen enkele uren al de eerste bezoekers verwelkomt. Mis niets van deze 180ste Gentse Feesten in onze liveblog.