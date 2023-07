GENTSE FEESTEN LIVE. Pommelien Thijs zorgt voor onvergetelijke avond, Korenmarkt afgesloten voor haar optreden

Hoe word ik een milieu-activist en hoe klop ik geld uit mensen hun zakken? Karmaclan heeft het op uw geld en uw geweten gemunt

Het is altijd een verrassing, wat je te wachten staat tijdens de Gentse Feesten in de Willem De Beersteeg. Dit jaar is extra speciaal, want het is voor organisator CirQ voorlopig òòk nog een verrassing. Dat ze het op uw geld gemunt hebben, staat vast. En dat er met uw voeten gerammeld wordt, ook. maar voorlopig zit er niet echt een lijn in het plein.