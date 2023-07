GENTSE FEESTEN LIVE. Meer dan een half miljoen bezoekers tijdens openingsweekend, straks ploegvoorstelling Buffalo’s en Pommelien Thijs op het podium

MIJN GENTSE FEESTEN. Stijn Terrie, notoir Feestengan­ger: “Who cares about Tinder als er het Duvelter­ras is”

Geen Gentse Feesten zonder Stijn Terrie. Deze duivel-doet-al gaat zélf feesten, maar runt ook een eigen pop-upbar en doet tussendoor nog wat animatie ook. Kortom, Stijn - niet te verwarren met zijn identieke tweelingbroer Jelle die òòk overal op de Feesten te vinden is - kan je overal en op elk uur van de dag tegenkomen in de Feestenzone. Notoir Feestenganger? Absoluut. En toch is hij stikjaloers op de Lokerse Feesten.