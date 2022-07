GENTSE FEESTEN LIVE. Marc Van Ranst gespot op de Feesten • Trefpunt: “Dinsdag 40 graden? Wij gelasten alles af tussen 12 en 16 uur”

In de noame van de voader, de zeune en den Heilige Gîest: priester Guy behoedt ons voor onheil met misviering in Gents dialect

Het populairste optreden op de Gentse Feesten op zondagnamiddag? Onze Lieve Heer himself, in 't Gentsch dan wel. Priester Guy Claus ging voor in een mis in het Gentsch dialect en om die zegening te ontvangen, moest je lang aanschuiven.

19:06