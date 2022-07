GENTSE FEESTEN LIVE. Levenloos lichaam uit water gehaald vlak bij Feestenzone • Welkom op Zataclan, balancerend op de grenzen van het fatsoen

GentDe Gentse Feesten zijn eindelijk — na 1.050 dagen — weer begonnen. De eerste dagen liep Gent meteen overvol. De zottigheden op Zataclan in de Willem de Beersteeg blijken ook opnieuw een schot in de roos. Mis niks van de Gentse Feesten in onze liveblog.