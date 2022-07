GENTSE FEESTEN LIVE. Kaarskensstoet luidt officiële einde in van de Feesten • Festiviteiten gaan nog door tot in de vroege uurtjes

Gent Drukste Feesten­nacht in jaren met 220.000 bezoekers, regen laat de Feestenzo­ne groten­deels links liggen

Woensdagavond, aan de vooravond van de nationale feestdag, was het ‘bakske vol’ in Gent. Er werden liefst 220.000 bezoekers geteld, en het is jaren geleden dat het zò druk was. Drie pleinen werden gelijktijdig afgesloten. Even werd gevreesd dat de regen spelbreker zou worden, maar die liet de Feestenzone grotendeels links liggen. Ook vandaag zou het - na de verfrissende ochtendbuien - droog blijven.

