GENTSE FEESTEN LIVE. Kaap van 1 miljoen bezoekers dit jaar is bereikt: gisteren liefst 205.000 feestvierders

Kaap van 1 miljoen bezoekers al bereikt (en nog meer cijfers)

De Feesten mochten gisteren 205.000 bezoekers ontvangen. De kaap van een miljoen bezoekers dit jaar is dus bereikt. De politie zette extra manschappen in op de Vlasmarkt om de toestroom van mensen te begeleiden. "De sfeer was – vooral rond middernacht – grimmiger dan de vorige dagen", aldus woordvoerder van de Gentse politie Matto Langeraert. In totaal noteerde men 11 vechtpartijen. Zelfs de politie en enkele mensen van sfeerbeheer vielen in de klappen. Daarna werd het weer iets rustiger.