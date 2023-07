GENTSE FEESTEN LIVE. Feesten zijn halfweg, straks is het aan de Dinky Toys en Guy Swinnen

De Gentse Feesten zijn halfweg. Na een succesvol weekend daagden ook maandag weer 125.000 bezoekers op, best veel voor een weekdag. En ook gisteravond stonden de pleinen vol feestgangers. Schlagerkoning Christoff gaf het beste van zichzelf op het Sint-Baafsplein en Mama’s Jasje palmde de Korenmarkt in. Beleef de 180ste Gentse Feesten mee vanop de eerste rij in onze liveblog.