GENTSE FEESTEN LIVE. Eerste feestnacht zit erop, tijd om de beentjes te strekken voor dag twee!

Motorrij­der (21) sterft in vlammenzee na klap tegen boom: vriend ziet alles gebeuren

Een 21-jarige motorrijder uit Gent is donderdagavond overleden nadat een ritje op de Heirweg in het Oost-Vlaamse Laarne eindigde met een zware crash tegen een boom. Een getuige sleepte het slachtoffer nog uit de vlammenzee, maar hulp kon niet meer baten. Een andere motard met wie hij op pad was verkeerde in shock.