GENTSE FEESTEN LIVE. Eerste feestdag ingezet met Café Chantants, officiële startschot vanavond aan Portus Ganda: mis er niets van in onze liveblog

Bar Schampavie bijt de spits af. Jaarlijkse Feesten pop-up nu al open

Het gonst van de bedrijvigheid in Gent-centrum, en dat is niet enkel te wijten aan de opbouw van de Gentse Feesten. Ook de fans van de Feesten zijn duidelijk al in de buurt. Dat is Stijn en Dirk niet ontgaan, en dus is hun Bar Schampavie in de Hoogpoort nu al open.