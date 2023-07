GENTSE FEESTEN LIVE. Drukte tijdens tweede avond: volle fietsenstallingen en parkings, lange wachtrijen en gevulde pleinen

De Gentse Feesten zijn officieel gestart. Tien dagen lang staat de binnenstad volledig in het teken van feest, muziek en cultuur. Op dag twee dreigden de weergoden even roet in het eten te gooien, maar toen klaarde het op en vonden de feestvierders hun weg terug naar de binnenstad. Ondertussen is het een drukke zaterdagavond met volle pleinen, lange wachtrijen bij de kraampjes en weinig of geen vrije plekken in de fietsenstallingen en centrumparkings. Mis niets van deze 180ste Gentse Feesten in onze liveblog.