GENTSE FEESTEN LIVE. Drukte en ambiance in hele binnenstad tijdens eerste feestnacht

Vandaag zijn de Gentse Feesten officieel gestart. Tien dagen lang staat de binnenstad volledig in het teken van feest, muziek en cultuur. Het is ondertussen enorm druk in de Gentse straten en pleinen waar iedereen geniet van de eerste feestnacht. Maar in het wintercircus liep een act even niet van een leien dakje, waardoor die stopgezet moest worden. Mis niets van deze 180ste Gentse Feesten in onze liveblog.