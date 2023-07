GENTSE FEESTEN LIVE. De Beren Gieren lokt veel volk naar Walter De Buckplein, straks is het tijd voor ‘Back to the 90's’

Helemaal officieel: twee jaar na debacle prijkt ‘Viernul­vier’ nu ook aan gevel van De Vooruit

Op affiches en in de media duikt de naam Viernulvier al een tijdje op, maar nu hangen de letters ook officieel aan de gevel van het historische gebouw in de Sint-Pietersnieuwstraat. “Letterlijk een lichtpuntje in de stad”, aldus het kunstencentrum.