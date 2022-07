GENTSE FEESTEN LIVE. Dansliefhebbers gooien voor laatste keer de benen los op Boomtown • 600.000 bezoekers op 5 dagen tijd

Gent Wagen negeert verkeers­bord en rijdt in flank van politiewa­gen aan Brabantdam

In de Lange Boomgaardstraat is woensdagochtend een verkeersongeval gebeurd waarbij een politievoertuig betrokken was. Een personenwagen negeerde een verkeersbord en knalde vol in de flank van de wagen.

13:13