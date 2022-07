GENTSE FEESTEN LIVE. Alle centrumparkings zo goed als volzet • Gisteren recorddag met 230.000 bezoekers

Gent Sleutel van het stadhuis alweer gestolen: “De dader is wellicht een medewerker van het stadhuis die niet veel buitenkomt”

Gezocht: de gouden sleutel van het stadhuis. Die werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen uit het kabinet van Bram Van Braeckevelt. De feestenburgemeester looft een beloning uit voor wie hem terugbrengt. “De eerlijke vinder mag volgend jaar als eerste een plein uitkiezen om in te richten”, klinkt het. Het is niet de eerste keer dat de sleutel voetjes krijgt.

14:31