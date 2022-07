GENTSE FEESTEN LIVE. 5 tips voor de grote finale • Gisterenavond 260.000 bezoekers

GentDe mensen hebben de Gentse Feesten gemist, zoveel is duidelijk. Vrijdag bezochten maar liefst 230.000 mensen de Feesten, de drukste dag tot nu toe. Ook gisterenavond was er alweer een massa volk op de been, er wordt gesproken over 260.000 bezoekers. De Gentenaren maken zich klaar voor de grote finale van de Feesten. Mis niets van de Gentse Feesten in onze liveblog.