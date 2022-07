Gentse Feesten in politiecijfers: bijna 1.000 betrapte wildplassers, 96 getakelde wagens en... één verloren gelopen hond

Dat het meer dan 1.000 dagen geleden was dat we nog eens een Gentse Feesten hadden gehad, was duidelijk te merken. Regen en hittegolven, niets kon de Gentenaar weghouden van zijn Feesten. Massaal trokken we de straat op en tot in de vroege uurtjes vierden we als vanouds.

Rustige Feesten

Ook de Gentse politie was opgetogen dat ze eindelijk nog eens konden genieten van tien dagen feest, ondanks het feit dat het voor hen tegelijkertijd ook een enorm drukke periode betekende. Nauwlettend, maar erg verdraagzaam, hielden zij de boel in de gaten, in uniform, in burger en vanuit de commandopost. Afgezien van enkele onoverkomelijke vechtpartijen en diefstallen én de arrestatie van enkele personen voor feiten van aanranding, kunnen we wel spreken van een rustige Gentse Feesten. Ter vergelijking: per duizend bezoekers diende één iemand verzorging te krijgen bij het Rode Kruis. Op Tomorrowland gaat dat over één per 70 bezoekers.