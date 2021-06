Gentse Feesten in augustus? Jawel, festival Boomtown strijkt vier dagen neer op de Kouter

Gent Ondanks slechte weer lokt betoging tegen homohaat tweehon­derd sympathi­san­ten: “Love is love!”

27 juni Op de Kouter in Gent is zondagnamiddag actie gevoerd tegen homo- en transfobie. Zo’n tweehonderd sympathisanten kaarten het geweld tegen de holebigemeenschap aan. “De situatie in Hongarije veroordelen zonder actie te ondernemen, is erg gratuit”, klonk het.