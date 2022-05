Gentse FC Balie wint WK advocatenvoetbal: “De banden die we hier smeden gaan een heel leven mee”

GENTWe hebben een wereldkampioen voetbal in Gent! Het Ghent Lawyers Football Team, in de volksmond FC Balie, heeft in de finale het Franse advocatenteam van Marseille met 2-0 verslagen. Na de beker voor het EK prijkt er nu dus ook een wereldbeker op de schouw van de advocaten. “Het gaat om meer dan voetbal, maar het is wel leuk natuurlijk.”

Een flinke beker en een ervaring om nooit te vergeten: op zondag en maandag keren de 23 teamleden van het Ghent Lawyers Football Team tevreden terug. Ze speelden er 6 matchen in de hitte van Marrakesh, geen evidentie. “Alle puzzelstukken vielen in elkaar”, zegt kapitein en advocaat Thomas Gillis.

Volledig scherm Daar is ie dan: de wereldbeker advocatenvoetbal © rv

Advocatenvoetbal?

Je zou het niet verwachten, maar advocatenvoetbal, dat heeft in Gent al een heel lange traditie. Al 70 jaar lang wordt hier gevoetbald onder confraters. Met horten en stoten, soms lag de competitie even stil, maar onder leiding van trainer en voormalig onderzoeksrechter Jaques Poppe wisten de Gentse advocaten een hele reeks nationale titels te behalen in de jaren 80, 90 en 2000. Na een korte stop trok het Ghent Lawyers Football Team met een nieuwe naam en veel goesting naar een eerste EK in Italië. Ze beitelden jarenlang aan hun reputatie en kunde en konden zo in Limerick (Ierland) een eerste Europese titel veroveren, in 2019.

Video: de Brabançonne na de overwinning. (Artikel gaat verder na de video).

“Het is niet evident om een EK of WK-reis voor advocaten te organiseren”, zegt Gillis. “We hebben allemaal een ontzettend drukke job en het kost ook best veel, al sponsort de Gentse balie ons wel. Maar deze ploeg is ijzersterk, en we wilden van het momentum gebruik maken om nu ook de wereldtitel te veroveren. Het was nu of nooit.”

Meer dan voetbal, meer dan een job

Dat is ook gelukt: na wedstrijden tegen Indonesië, Mexico, twee ploegen uit Casablanca en Goa moest de Gentse ploeg het opnemen tegen Marseille. “Een heel grote balie, die om de twee weken samen traint. Dat is bij ons moeilijker omdat bijna alle teamleden nog competitie spelen, en deze duurde tot het weekend voor het toernooi. Tegelijk kennen we elkaar ook zeer goed, het is dus minder nodig.” Zo blijkt: eindstand 2-0.

Volledig scherm Captain Thomas Gillis met aan zijn linkerzijde Dominique De Waele, die opnieuw de prijs voor Beste Voetballer van het Toernooi pakt. © rv

Meer dan een job, meer dan wat voetbal

“Op de eerste dag van ons verblijf in Marrakesh hebben we zowel ‘s ochtends als in de late namiddag samen getraind”, legt Gillis nog uit. Uiteindelijk wonnen de Ghent Lawyers met 2-0, na doelpunten van Maxim Van Eeckhout en Michiel Van Lerbeirghe. “Het eerste doelpunt was werkelijk fantastisch, een afstandsschot in de winkelhaak, iets wat Maxim ook in Ierland op het EK al klaarspeelde tegen Palermo. De overwinning tegen Marseille was verdiend, maar felbevochten, met een scheidsrechter die duidelijk te veel toeliet”, zegt de trotse kapitein nog.

Dominique De Waele, speler van SK Lochristi, kreeg ook nog de prijs voor Beste Speler van het toernooi. Die kreeg hij ook al in Limerick in 2019. “Dominique koppelt een schitterende mentaliteit aan een zeer goede techniek en een uitstekende fysiek. Al draait het niet alleen om voetbal”, zegt Gillis. “Het draait ook om elkaar beter leren kennen. We zijn niet alleen advocaat, maar ook mens. Dat vergeten we soms in deze ratrace. Een week met je confraters doorbrengen, dat schept een band die je de rest van je carrière en je leven meeneemt. Het blijft op dat vlak een ingewikkeld beroep. Als je iemand in de rechtbank tegenkomt waar je mee op het veld hebt gestaan, dan begrijp je elkaar vaak blindelings . We zijn meer dan onze job en dit is dan ook groter dan gewoon wat voetbal”, besluit Gillis. Daarna gaat het naar de rechtbank.

