Gentse Enes (25) is de sterkste man van Vlaanderen: “Ik zag iemand een vrachtvliegtuig voorttrekken, en ik was verkocht”

Gent krijgt subsidies voor gemeen­schaps­dienst voor mensen die 2 jaar werkloos zijn, PVDA steigert: “Deur staat zo open voor verplich­ting van àlle werklozen”

Stad Gent en het OCMW krijg een subsidie van zowat 100.000 euro om een 40-tal mensen aan de slag te zetten die al meer dan twee jaar werkloos zijn. Het gaat om mensen met een moeilijker profiel, die maximum 2 dagen per week ingezet worden voor gemeenschapsdienst. Oppositiepartij PVDA is niet te spreken over de beslissing. “Dit is sociale dumping.”