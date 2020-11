Gentse duikster (58) in kritieke toestand uit het water gehaald: “Zoveel ervaring, we weten niet wat er fout is gelopen”

Gent/Wemeldinge (NL)Edith D., een 58-jarige duikster uit Gent, werd zaterdagnamiddag omstreeks 15 uur in kritieke toestand uit het water gehaald in de Oosterschelde bij Wemeldinge in Nederland. Over haar toestand is nog weinig bekend. Ze wordt in een kunstmatige coma gehouden in het ziekenhuis van Goes. Edith is een instructeur van de Gentse club Manta en had tonnen ervaring. “Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er fout liep. Enkele minuten na haar eerste duik raakte ze in problemen”, zegt Marc Bulté, voorzitter van Manta.

Edith D., instructeur van de Gentse club Manta, werd zaterdag rond 15 uur levenloos aangetroffen in het water ter hoogte van Klein Stelle, een bekende duikplek aan de Steldijk. Volgens de politie moest de vrouw worden gereanimeerd maar kon ze uiteindelijk met eigen hartslag per ambulance naar het ziekenhuis in Goes worden vervoerd. De traumahelikopter landde in eerste instantie op de Steldijk en is vervolgens doorgevlogen naar het ziekenhuis in Goes om daar de trauma-arts op te pikken.

Edith was zaterdag samen met enkele collega’s naar de Oosterschelde getrokken om te duiken. Een routine, want Edith had al meer dan 3.000 duiken op haar naam staan. Ze is zeer ervaren en geeft les als instructeur. Daarnaast is ze ook bestuurslid en secretaris van OVOS, de Oost-Vlaamse Vereniging voor onderwateronderzoek en -sport.

Omstandigheden onduidelijk

“Momenteel hebben we nog weinig informatie over de omstandigheden. Edith wordt in een kunstmatige coma gehouden en de komende 48 uur worden cruciaal om te kijken of er blijvende schade is. Haar hart en vitale functies zijn onder controle maar voorlopig blijft beademing noodzakelijk. De reden en oorzaak worden nog onderzocht. Gezien haar ervaring is het speculeren, want ze waren net in het water toen het misliep. We duimen en hopen op het beste", zegt Marc Bulté, voorzitter van de Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken Manta. “Keep fighting”, besluit Marc.

De Landelijke Eenheid van de politie doet intussen nader onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Daarvoor is onder meer duikapparatuur in beslag genomen.