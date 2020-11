Gentse duikster (58) in kritieke toestand uit het water gehaald in Nederlandse Oosterschelde

Gent Tom lanceert eigen bordspel: “Je kan zelf kiezen of je het spel agressief of braaf speelt”

11:56 Tom Vandeweyer (38) is al zes jaar bezig met zijn eigen spel te ontwerpen: Rulebenders. Morgen start een crowdfundingcampagne voor wie het spel graag in huis wil. “Als je al een tijdje in het wereldje zit, denk je er uiteraard over na om zelf een spel te ontwerpen. Er zijn er heel veel die eraan beginnen maar ook heel veel die merken dat hun ontwerp niet werkt. Je kan een goed idee in je hoofd hebben, maar het werkbaar maken is iets anders. Ik heb 40 versies gemaakt van mijn spel vooraleer het op punt stond.”