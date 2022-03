Gentse duikinstructeur (68) overleden na ongeval op Bonaire

Gent Laura (27) zet inzamelac­tie op poten om hond met verbrij­zeld been te redden: “Ondanks wat hij heeft mee gemaakt, is hij het zonnetje in huis”

De Gentse Laura Van Marcke (27) en haar vriend Marvin hebben haar hart verloren in Mexico aan een asielhond dat een been verloor. Om een overblijvend, verbrijzeld been te redden, willen ze Charlie laten overvliegen naar hier. Om de kosten van de vlucht, de vaccins en de operatie te coveren, hebben ze een inzamelactie op poten gezet.

30 maart