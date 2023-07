Gentse duikers na twee jaar nog steeds in onzekerheid over gerechtelijk onderzoek na reddingsactie Pepinster met dodelijke afloop: “Wat als het verkeerd afloopt?”

Romain heeft nu een tentoon­stel­ling in ‘zijn’ Minard. “Coin Romain past in een groter verhaal”

Coin Romain heet het, de ereplaats die Romain Deconinck nu heeft in de Minardschouwburg. Zijn weduwe, Yvonne Delcour (91) kwam eigenhandig het lintje knippen, en was behoorlijk ontroerd. Leuke gimmick: in de toiletten zijn 'lollen’ van Romain te horen.