Gentse deelgemeente opgeschrikt door muizenplaag: “Ze knagen onze meubels stuk en laten overal uitwerpselen achter”

Gent Roeien was ooit zò populair dat het invloed had op de stadsont­wik­ke­ling in Gent: “De Watersport­baan was de eerste in zijn soort in de Benelux”

7 juni In het STAM loopt vanaf zondag een tijdelijke tentoonstelling over roeien. Aanleiding is de 150ste verjaardag van de Koninklijke Roeivereniging Club Gent, maar er is meer. Roeien was ooit immens populair, zò populair dat zelfs de koning zich moeide met de samenstelling van de Gentse ploeg. En de Watersportbaan, die werd speciaal aangelegd voor de Gentse roeiers.