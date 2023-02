Gentse cocktailbar zet steunactie op poten om dieren getroffen door aardbeving op Turks-Syrische grens te helpen

Nooddorp voor Oekraïners krijgt vorm: veld in de Eikstraat begint op een wijk te gelijken

53 ‘woonunits’ zijn neergepoot op het terrein aan de Eikstraat in Oostakker, op een boogscheut van het oefencomplex van KAA Gent. Het zijn grijze barakken, in rijen naast elkaar gezet. In april worden de eerste bewoners verwacht, allemaal mensen die zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld in Oekraïne.