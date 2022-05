Gentse Charlotte Matthys (27) verovert plekje op prestigieuze ‘Forbes’-lijst dankzij alcoholvrije gin: “Ik ben enorm vereerd”

Charlotte kwam op het idee tijdens haar opleiding bio-ingenieur aan de Universiteit Gent, toen ze tijdens het uitgaan merkte dat de selectie alcoholvrije dranken op de kaart wel héél beperkt was. Intussen wordt haar drankje over de hele wereld verkocht en gedronken: van sterrenrestaurants in Gent tot in Nederland, Zweden, Duitsland en zelfs Curaçao. NONA June is ook al meermaals in de prijzen gevallen op internationale drankwedstrijden.

Het is al langer duidelijk dat Charlotte en haar spirit goed bezig zijn, maar een vermelding in de prestigieuze ‘Forbes’-lijst had ze niet zien aankomen. “Ik ben enorm vereerd dat ik in de ’30 under 30’ sta”, zegt ze opgetogen. “Tot twee jaar geleden runde ik NONA helemaal alleen en had ik geen idee waar we vandaag zouden staan. Vandaag zijn we met een tienkoppig team waar ik op kan rekenen en waar ik zelf ook nog elke dag van bijleer. Ik sta elke dag met veel goesting op om erin te vliegen en zie het bedrijf groeien en bloeien. Zo’n vermelding in de prestigieuze lijst van ‘Forbes’ geeft me alleen maar energie om er nóg harder voor te gaan.”