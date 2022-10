Gentse brunchbar gaat negen dagen lang legendarische pannenkoeken van Gwenola serveren

GENT Stafhouder Gentse balie reageert na ontslag vicestaf­hou­der: “Het is niet aan de balie om vooruit te lopen op schuld of on­schuld”

In de nasleep van het ontslag van de vicestafhouder van de Gentse Orde van Advocaten vraagt de stafhouder om niet vooruit te lopen op de feiten. De vicestafhouder legde onlangs haar ambt neer nadat het gerecht bij haar was binnengedrongen voor een huiszoeking. De advocate spreekt over een beroepsmatige fout die ze zelf aangaf.

16:39