Gentse brouwerij Stroom komt met fris blond biertje (en licht erotisch etiket)

GENTHet is officieel terrasjestijd en dat betekent dat we dringend op zoek zijn naar iets fris om de dorst te lessen. Gelukkig heeft de Gentse brouwerij Stroom een nieuw blondje in voorraad: Early Summer. Die kreeg z’n lancering donderdag in Vol Pension.

Sinds 2020 is Gent een nieuwe brouwerij rijker: het eigenzinnige Stroom verbindt de Amerikaanse brouwer Farrell Styers met voormalig gallerijhouder Carl Uytterhaeghe. Smaak staat dus centraal: niet alleen in het bier, maar ook in de etiketten, want die komen steevast van kunstenaars. Voor Early Summer, een stevige Pale Ale, voorziet Joëlle Dubois een erotische toets.

Kunst en hop

‘Late Morning in Early Summer’, het werk van Dubois waar het biertje naar genoemd is, heeft geeen directe link met de smaak, geeft Uytterhaeghe toe. “Ik ken haar werk al lang, van toen ik nog gallerijhouder was. We zagen elkaar onlangs en zij zag het meteen zitten om met om samen te werken”. Omdat Stroom alle elementen van het brouwproces in eigen handen houdt, kan een bier ontzettend snel geproduceerd worden.

7 weken geleden rijpte het idee voor een hoppig blond zomerbier in het hoofd van meester-brouwer Styers en geen twee maanden later kan je het biertje krijgen in onder andere het SMAK en Café De Loge. Bijzonder is de hop zelf, voor de naam alleen al zou je het doen: Styrian Dragon-hop geeft de kick waar bierliefhebbers naar op zoek zijn.

De nieuwe boreling is nog maar net besteld of er zit al een nieuw idee klaar. “Farrell heeft momenteel 18 bieren in zijn hoofd die hij wil uittesten, we hebben dus nog flink wat werk voor de boeg”, zegt Uytterhaeghe. Eerst maar deze proeven dus.