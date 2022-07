Gentse brandweer vist gezonken boot uit water aan Edward Pynaertkaai, eigenaar stelt zich vragen bij incident

Gent Contribu­tie­brug weer vrij: werken op einde Nieuwewan­de­ling zo goed als afgerond

Autobestuurders slaken een zucht van opluchting want de Contributiebrug - die de Nieuwewandeling met de Begijnhoflaan verbindt - is weer vrij. De herinrichting van het kruispunt aan de brug is daarmee zo goed als afgerond, een jaar en een half na de start van de werken.

17:28