Gentse bordeeluitbater houdt coronasteun achter voor 24 prostituees en moet nu 296.000 euro terugbetalen

MIJN STAD. Poppenspe­ler Luk De Bruyker over zijn Gent: “Vroeger was ik bang van auto’s, nu van jonge fietsers die als zotten door de stad crossen”

Luk De Bruyker, de bekendste poppenspeler van het land, wordt 70 dit jaar. Hij toerde de hele wereld rond met Theater Taptoe, maar Gent is altijd zijn thuisbasis gebleven. “Ik ben opgegroeid in de Brugse Poort”, klinkt het trots. “Erna ben ik in het begijnhof gaan wonen.” Wat de poppenspeler zijn favoriete plekje is in Gent en wat hij zou veranderen aan de stad, dat lees je hieronder.