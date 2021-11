Gentse arts gearresteerd na onrechtmatige euthanasie bij hoogbejaarde patiënt

Gent Politie arresteert twintiger in Jan Palfijnzie­ken­huis: “Staat gekend voor gewelddadi­ge feiten”

Een 28-jarige man is deze middag opgepakt in het Gentse Jan Palfijnziekenhuis door zes agenten in burger. Het zou gaan om iemand die gekend is bij de Antwerpse justitie.

19 november