Gentse advocaten voor derde keer op rij kampioen op internationaal voetbaltoernooi: “Uitzonderlijke generatie, zowel op als naast het terrein”

Brandweer rukt uit voor brand in centrum Gent, maar blussen hoeft niet meer

In een horecazaak vlak bij de Korenmarkt in Gent is vrijdag een brand uitgebroken. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het vuur al gedoofd door het automatisch blussysteem. De hulpdiensten bleven wel nog even ter plaatse om de zaak te ventileren.