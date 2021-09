Gentse Abel (43) zoekt wanhopig naar urne overleden vader onder puin ingestort flatgebouw in Spanje: “Voor mij is het alsof hij zelf onder het puin ligt”

Een man uit Gent is in de Spaanse badplaats Peñíscola een wanhopige zoektocht gestart naar de urne met de as van zijn overleden vader. Abel Coupeau (43) had een vakantieflat in een gebouw dat vorige week instortte en waarbij twee doden vielen . Zelf was hij niet aanwezig, maar de urne van zijn vader stond er wel. Die ligt nu ergens onder het puin. “Dit is niet iets als juwelen of een duur schilderij dat ik zoek. Voor mij is het alsof mijn vader echt zelf onder het puin ligt.”

Coupeau - die een boekhoudkantoor heeft in Sint-Niklaas - werd jaren geleden verliefd op de streek rond Peñíscola aan de oostkust van Spanje, zo’n 150 kilometer boven Valencia. Hij kocht er een flat zodat hij regelmatig terug kon keren. Maar vorige week sloeg het noodlot toe.

Woensdagavond stortte om een nog onbekende oorzaak een deel van het complex met acht appartementen in. Er volgde een grote reddingsoperatie, waarbij zeker 140 reddingswerkers met honden het puin doorzochten naar mogelijke slachtoffers. Er bleken uiteindelijk twee doden te zijn: een vrouw en haar 15-jarige stiefzoon.

Buurman

Abel Coupeau was in België toen hij het nieuws vernam. Hij was nog maar anderhalve week terug van een verblijf in zijn vakantieflat. Het was een buurman uit Spanje die hem de dag na de ramp opbelde. “Hij vertelde me dat het gebouw was ingestort en dat mijn appartement weg was”, doet hij het verhaal aan HLN.

Coupeau boekte meteen een vlucht naar Spanje en kwam daar zondag aan. “Ik ben meteen naar de plaats van het onheil getrokken in de hoop iemand van de reddingsdiensten te kunnen spreken, maar daar was niemand meer”, zegt hij. “Ik ging bij de Guardia Civil langs en die bezorgde me een document dat ik kon doorgeven aan de politie. Toen ik een dag later nog geen stap verder stond, ben ik zelf verder gaan zoeken.”

Hij trok daarop naar de brandweer in de hoop dat die hem kon helpen. “De urne is van metaal, het gaat niet om een exemplaar in porselein. Ze is 30 centimeter hoog en 20 centimeter breed. Ze zat in een doos in een kast en was goed ingepakt in doeken. Ze stond in een hoek tussen twee muren. Ik ben geen specialist, maar volgens mij is de kans groot dat ze op die manier toch enigszins beschermd is gebleven. De brandweer had medelijden met me, maar vertelde dat ze niets kon doen zonder een opdracht van politie of gerecht.”

Coupeau klopte ook aan bij het Belgisch consulaat in Alicante, maar kreeg daar te horen dat het om een privézaak ging en dat ze niets voor hem konden doen. “Ik kreeg de raad om naar de politie te gaan en een advocaat onder de arm te nemen en dat was dat”, zegt hij aangedaan.

Buitenlandse Zaken bevestigt aan onze redactie dat de post in Alicante inderdaad werd geraadpleegd door de man. “Ze zijn er op de hoogte van het dossier en er was verschillende keren contact met hem. We begrijpen de ontreddering van de man volledig om het verlies van de urne en hebben hem doorverwezen naar de instanties te plaatse”, aldus woordvoerder Wouter Poels.

Perimeter

Intussen stelde Coupeau samen met de lokale politie een document op waarin stond dat hij op zoek was naar de urne van zijn vader. Voorlopig kan er echter niet veel gebeuren. Omdat er twee doden vielen bij de instorting, is er een perimeter ingesteld. “Er is een onderzoek aan de gang”, vertelt hij. “Binnenkort is dat afgelopen en ik wil zeker zijn dat ze daarna zullen starten met het zoeken van de urne. En dat ze niet gewoon de sloopkranen laten aanrukken om het puin te ruimen, want dan vind ik de urne nooit meer terug.”

Het invullen van het document was moeilijk voor de Gentenaar. “Het ging om hetzelfde formulier dat iemand moet invullen die bijvoorbeeld op zoek is naar juwelen of een schilderij. Maar mijn spullen interesseren me niet. Zelfs mijn appartement interesseert me niet. Daar zijn verzekeringen voor. Wat ik vraag, is om de menselijke resten van mijn vader terug te vinden. Dat is alles. Het is voor mij alsof hij daar zelf onder het puin ligt.”

Intussen kreeg de man wel hoopvol nieuws van de politiechef van Peñíscola. “Hij vertelde me dat hij tijdens de volgende bijeenkomsten met de verschillende diensten zou bekijken wannéér en hóé de urne van mijn vader uit het puin gehaald zou kunnen worden. Ik hoop dat die mooie woorden gerespecteerd zullen worden. Ik hoop ook dat ik op tijd geïnformeerd zal worden wanneer de opruiming start, zodat ik ter plaats kan zijn om te zien dat ze effectief alles doen om de urne te redden.”

Quote Mijn vader wilde graag dat ik zijn as op zee zou uitstrooi­en na zijn overlijden. Elk jaar reis ik naar Peñíscola en probeer ik te doen wat hij van mij gevraagd heeft, maar het lukte me nog niet Abel Coupeau

De regio van Peñíscola heeft een speciale betekenis voor Coupeau. “Mijn vader en ik hebben die streek samen ontdekt. In 2015 zijn we er voor de laatste keer samen heengetrokken. Dat was de laatste reis die ik met hem heb gemaakt. Dat jaar is hij overleden. Mijn vader wilde graag dat ik zijn as op zee zou uitstrooien na zijn dood. Daarom stond zijn urne daar ook. Elk jaar reis ik naar Peñíscola en probeer ik te doen wat hij van mij gevraagd heeft, maar het lukte me nog niet. Het is moeilijk. Het is afscheid nemen van hem. En nu ligt hij onder het puin. Daarom vraag ik de reddingsdiensten om hem koste wat het kost te vinden. Eigenlijk zou ik nu in België moeten zijn voor mijn werk. Maar dat kan nu even niet. Ik moet nu hier zijn.”

Voor Coupeau is het belangrijk dat hij al het mogelijke doet om de urne terug te vinden. “Alleen dan kan ik met mezelf leven. Ik doe alles alsof ik mijn vader nog echt kan redden. Voor mij is die urne geen voorwerp. En het is alsof niemand daar op het terrein dat echt wil begrijpen. Mijn gedachten zijn ook bij de families die dierbaren hebben verloren in deze tragedie.”