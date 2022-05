Gentse 65+’ers bestelden al bijna 10.000 ‘gele brooddozen’: “Hulpdiensten winnen kostbare tijd”

Zo’n 40.000 Gentenaars ouder dan 65 kregen midden maart de kans om een gele doos af te halen in het lokaal dienstencentrum of bij de apotheker in de buurt. In totaal gingen er tot nu toe 25% van de aangeschreven 65+’ers op dit aanbod in. Uit de eerste cijfers blijkt dat in totaal al minstens 9918 dozen in 25 wijken werden verdeeld.