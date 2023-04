Gentsche Gruute Kuis en Destelbergen Helemaal Schoon rekruteren vrijwilligers

HLN ONDERZOEK. Thuis auto opladen met eigen laadpaal? Regels verschil­len gemeente tot gemeente: van GAS-boete tot een verplichte ‘dikke kabelmat’

Een laadkabel over het voetpad naar je auto leggen is in principe verboden in Vlaanderen, dus je wagen opladen is niet evident. Zeker niet als je weet dat 49 procent van de huizen in Vlaanderen een gesloten bebouwing of een appartement is. Heel wat gemeenten zijn bijzonder creatief, zo blijkt uit een exclusieve rondvraag van ‘HLN’ in alle Vlaamse gemeenten. Wil u alles weten over laadpalen in uw gemeente? Lees het op uw gemeentepagina.