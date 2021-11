Gents ziekenhuis zit op tandvlees en dat komt niet alleen door toestroom aan covidpatiënten: “Bijna niemand wil op corona-afdeling staan”

GentEr is nog voldoende plaats in de Gentse ziekenhuizen om coronapatiënten op te vangen, zo blijkt uit een rondvraag. Voorlopig wordt in geen van de vier ziekenhuizen gewone zorg uitgesteld. Maar alle ziekenhuizen zien het aantal coronagevallen wel stijgen. In het AZ Jan Palfijn zijn alle COVID-bedden ingenomen, waardoor opschalen daar niet meer kan. De reden: personeelstekort.

De vier Gentse ziekenhuizen houden hun hart vast. De situatie is nog onder controle, maar sinds een week zien ze het aantal coronapatiënten opnieuw opvallend stijgen. De ziekenhuizen die informatie geven over het type patiënten, zijn duidelijk: patiënten die gevaccineerd zijn en toch op de intensieve zorgen belanden, hebben onderliggende aandoeningen. Verder zijn het ongevaccineerde mensen die de bedden op intensieve zorgen innemen.

Personeelstekort

“De cijfers wijzigen constant", zegt Ann Wynant bezorgd. Zij is bestuurder-directeur van het AZ Jan Palfijn in Gent. “Zo hadden we woensdag nog best wat ruimte voor extra coronapatiënten, donderdagochtend lag alles vol. We hadden al lange tijd twaalf bedden op de gewone corona-afdeling. In fase 1A zouden we moeten opschalen naar 18 bedden, in fase 1A+ zelfs naar 24 bedden. Maar dat is bij ons momenteel niet mogelijk, door een gebrek aan gekwalificeerd personeel om op die afdelingen te werken. Het wordt ook steeds moeilijker om mensen te vinden die op de corona-afdeling willen werken. De federale overheidsdienst (FOD) is daarvan op de hoogte. Personeelsuitval is een probleem dat zich trouwens in meerdere ziekenhuizen voordoet.”

Wynant benadrukt dat het personeelstekort zich enkel voordoet op de gewone corona-afdeling, niet op de afdeling Intensieve Zorgen. Daar is tijdens de gewone werking één bed gereserveerd voor COVID-patiënten, in fase 1A zijn dat er 3, in fase 1A+ 4. In totaal heeft Palfijn tien bedden op intensieve zorgen, in noodsituaties zelfs twaalf. Die zijn nu allemaal volzet. Het AZ Jan Palfijn heeft tijdens de vorige golven overigens heel wat patiënten van andere ziekenhuizen overgenomen. De bekendste daarvan was Limburger Jean-Pierre Bellen, die liefst 22 dagen in dit Gentse ziekenhuis werd verzorgd, waarvan ruim twee weken op de afdeling Intensieve Zorgen.

Het afscheid van de Limburgse patiënt die in de eerste golf ruim 22 dagen in Gent werd verzorgd.

Vinger aan de pols

In het UZ Gent was de situatie de voorbije dagen onder controle, maar ook daar houden ze hun hart vast, met massa-evenementen zoals de Zesdaagse in 't Kuipke volgende week. Het Lichtfestival vormt een kleiner risico, want dat is buiten. “Woensdag hadden we dertig coronapatiënten binnen, en dat zijn er best veel", zegt Karlien Wouters. “Veertien daarvan lagen op de afdeling intensieve zorgen. We hebben in totaal 71 bedden op Intensieve Zorgen, maar daar zijn ook heel specifieke bedden bij, bijvoorbeeld voor brandwonden. Veel niet-coronapatiënten schuiven na enkele dagen door naar een gewone afdeling. We kunnen dus snel bedden vrijmaken voor COVID-patiënten mocht dat nodig zijn.”

Frank Vermassen, de hoofdarts van het UZ, liet eerder al optekenen dat ze niet meedoet met het ‘vrijhouden’ van bedden voor coronapatiënten die zouden kunnen komen. “We hebben al onze bedden nodig", verklaart Wouters. “We gaan geen zorg voor ‘gewone’ patiënten uitstellen omdat er bedden leeg zouden moeten zijn voor coronapatiënten die er nog niet eens zijn. We houden de vinger aan de pols, kijken meermaals per dag wat we wel en niet kunnen doen, en wanneer. En indien nodig zullen we uiteraard patiënten van andere ziekenhuizen overnemen, dat hebben we al elke keer gedaan.” Op het slechtste moment had het UZ Gent 133 gehospitaliseerde coronapatiënten. Dat was in november vorig jaar.

Bij het AZ Sint-Lucas worden geen cijfers gegeven, omdat de situatie constant - en snel - wijzigt. In het AZ Maria Middelares was woensdag ruim 33 procent van de 22 bedden op intensieve zorgen ingenomen door corona-patiënten.

