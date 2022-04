Gents theaterhuis neemt officieel afscheid van artistiek leider Frans Van der Aa: “Hij was een pionier”

Frans Van der Aa samenvatten in één woord is niet gemakkelijk. De zestiger is acteur, regisseur en schrijver, en was tot voor kort ook artistiek leider van het Gents theaterhuis 4Hoog dat voorstellingen maakt voor kleuters. Een jaar geleden zei Van der Aa al vaarwel tegen het gezelschap, na twintig jaar aan het roer te staan, maar het officieel afscheid werd keer op keer uitgesteld door de pandemie.

De aanwezigheid van de kabinetchef betekent niet noodzakelijk dat het team van 4Hoog weer opgelucht kan ademhalen. Enkele weken geleden kregen ze namelijk een koude douche over zich heen toen ze een negatief pré-advies kregen van de Vlaamse overheid. Het was onzeker of ze de komende vijf jaar nog subsidies zouden krijgen, net zoals andere jeugdtheaterhuizen in Gent. “Eind juni krijgen we een antwoord”, gaven de nieuwe leiders mee. “Tot dan is het bang afwachten. We geven meer dan 400 voorstellingen per jaar, bereiken meer dan 40.000 kleuters. De meeste daarvan zijn nog nooit in aanraking gekomen met theater. Dat zegt genoeg over de maatschappelijke relevantie van ons werk.”