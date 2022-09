Gents schepen Filip Watteeuw vindt nieuw verkeersbord uit: “Dit is de perfecte oplossing voor schoolomgevingen”

Van 7.30 uur tot 18 uur is de parkeerplaats voorbehouden voor de fiets, van 18 uur tot 7.30 uur is het aan de auto: in de Gentse Theresianenstraat duikt binnenkort een bijzonder verkeersbord op. In het zijstraatje van Coupure Rechts zijn enkele scholen gevestigd. Voldoende fietsparking is dan ook cruciaal.

“Tot voor kort bestond dit type bord echter niet”, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). De groene politicus legde het probleem voor aan Ecolo-minister Georges Gilkinet. “De wereld verandert en onze manier van verplaatsen ook”, aldus Gilkinet. Op vraag van de Stad Gent liet hij de wegcode aanpassen.

Gent haalde de mosterd in Kopenhagen. Daar bestaat het bord al even. Het zal echter zaak zijn voor de politie om ook voldoende te controleren. Autobestuurders -of fietsers- die de parking niet tijdig verlaten, riskeren een boete van 58 euro. Alle gemeenten in België mogen vanaf 1 oktober het nieuwe bord gebruiken. “Zo zie je maar hoe we als stad kunnen wegen op de nationale politiek”, glundert Watteeuw.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm In de Theresianenstraat zijn sommige parkeerplaatsen enkel voorbehouden voor fietsen. Daar zullen binnenkort 's nachts ook wagens mogen staan. © Cedric Matthys/RV

Volledig scherm In de Theresianenstraat zijn sommige parkeerplaatsen enkel voorbehouden voor fietsen. Daar zullen binnenkort 's nachts ook wagens mogen staan. © Cedric Matthys/RV

‘Laadplicht’

Naast het nieuwe bord stuurde de Stad Gent nog aan op een tweede verandering in de wegcode. Begin mei was er op de gemeenteraad nog opschudding rond het parkeerregime voor elektrische wagens. Wie z’n wagen oplaadt aan een openbare laadpaal, moest geen parkeerticket kopen zélfs als die eigenlijk niet aan het opladen was. Dat laatste heeft minister Gilkinet nu laten aanpassen.

Vanaf 1 oktober geldt een zogenaamde ‘laadplicht’. Wie parkeert naast een openbare laadpaal, moet opladen en verbonden zijn. Vele gemeentes wachtten op deze verduidelijking. “De wetgeving rond elektrisch parkeren moet de rotatie bevorderen”, zegt Gilkinet. “Wildparkeren was een probleem. Door de lacune in de wet konden andere elektrische wagens de laadpaal niet gebruiken.”

Naar alle waarschijnlijkheid is het nu slechts een kwestie van tijd voor de Stad Gent ‘laadpaalkleven’ gaat beboeten. Wie in Brussel parkeert zonder te laden, kan hiervoor een boete van 50 euro krijgen. Maar dat is tot 1 oktober eigenlijk onwettig. De Stad Gent vroeg verder om bestuurders van elektrische wagens -net als iedereen- te verplichten om een parkeerticket te kopen. Die aanpassing komt er voorlopig niet.

Volledig scherm Zo gaat het nieuwe verkeersbord er uitzien. © Cedric Matthys/RV

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.