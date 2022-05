Gents openbaar vervoer zwaar getroffen door nationale staking, maar chaos blijft uit

Gent Parket onderzoekt “onduide­lijk” overlijden in Kikvors­straat

In een appartementsgebouw in de Kikvorsstraat in Gent is zaterdagavond een levenloos lichaam aangetroffen. Het parket kwam ter plaatse en deed een sporenonderzoek. Voorlopig gaat het om een “onduidelijk” overlijden.

28 mei