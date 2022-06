Gents museum brengt kunst naar ziekenhuizen: “Patiënten even in een andere wereld brengen”

De aftrap werd gegeven in het Revalidatiecentrum in Gent. Daar toonde gids Joris verschillende werken – van bekende kunstenaars zoals Guillaume Bijl en Navid Nuur, maar ook van minder grote namen – die hij mee had genomen in een grote koffer. “Ik laat jullie een stukje van het museum zien”, zei hij trots. “Wat ziet u hierin?”, vraagt hij aan een man met krukken, over een klein schilderij met twee kronkelende lijnen. “Een hartslag en een bloeddrukmeter”, is het antwoord.

Wat er in de koffer zit, is bij elk bezoek anders. Zo zullen de kunstwerken die getoond worden aan een kinderafdeling aansluiten bij de leefwereld van kinderen. “Bij de geriatrie kiezen we dan weer voor stukken die een link hebben met het verleden”, gaat Van Nereaux verder. “Via deze workshops willen we patiënten even in een andere wereld brengen. Hen even afleiden van de dagelijkse strijd die ze voeren tegen een ziekte of pijn.”