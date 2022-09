Gents kunstonderwijs begint schooljaar met wachtlijsten: “Tot gisteren nog wanhopige ouders aan de lijn gehad”

GentDe eerste schooldag is nog nooit zo druk geweest op het Secundair Kunstinstituut in Gent als dit jaar. “Normaal zijn we een kleine school”, vertelt directeur Sofie Truwant, “maar we hebben opvallend veel inschrijvingen ontvangen dit jaar. We werken nu zelfs met een wachtlijst.” Waarom zoveel jongeren voor kunstonderwijs kiezen, dat vroegen we hen zelf.

“Ik kijk hier al drie jaar naar uit”, vertelt de 15-jarige Pieter Quet. De Kruisemnaar had zich als eerste ingeschreven van alle starters en kwam ook als eerste toe op de eerste schooldag. “Gemotiveerd is hij zeker”, glundert directeur Truwant die alle leerlingen aan de schoolpoort verwelkomt. Pieter begon zijn middelbare schoolcarrière op de tuinbouwschool in Melle, aangezien het Secundair Kunstinstituut maar vanaf het derde jaar begint. “Ik teken heel graag en ik heb een grote interesse voor film, daarom wou ik per se naar de kunstschool. Mijn ouders waren meteen akkoord.”

Volledig scherm Pieter op zijn eerste schooldag in het SKI. © Jill Dhondt

Bij Ylias Delcourt (13) klinkt eenzelfde verhaal. Ook hij start, net zoals Pieter, in de richting ‘beeldende en audiovisuele vormgeving’ in het derde jaar. “Ik houd van editen en van tekenen”, zegt hij zacht. “Hiervoor zat ik in Waregem op school in de richting ‘wetenschappen’, maar ik miste creatieve vakken. In het tweede jaar hadden we enkel techniek, en dat wat al matig creatief. Terwijl ik filmpjes wil leren maken.”

Pieter en Ylias zijn twee van de vele leerlingen die dit jaar instromen in het kunstonderwijs. Een opvallende trend die ook in andere steden zoals Brussel en Antwerpen te zien is. “Wij zitten quasi volzet dit jaar”, glundert Truwant. “Er zijn nog een paar plekjes vrij in het vijfde jaar, maar dat is het. We zijn altijd al een kleine school geweest met zo’n 300 leerlingen, maar dit jaar zijn ze met zo’n 440. We werken nu zelfs met een wachtlijst. Tot gisteren heb ik nog wanhopige ouders aan de lijn gehad.”

Volledig scherm Ylias op zijn eerste schooldag in het SKI. © Jill Dhondt

Gelijke eindtermen, meer creativiteit

Die overrompeling zorgt voor heel wat organisatorische uitdagingen. “De afgelopen weken heb ik sollicitatiegesprek na sollicitatiegesprek gevoerd”, aldus Truwant. “Omdat er zoveel leerlingen zijn bijgekomen, hadden we ook nieuwe leerkrachten nodig, maar er is een grens. We kunnen niet blijven klassen bijmaken want op een bepaald punt hebben we gewoon geen stoelen en tafels meer over.”

Wat volgens Truwant de reden is van de grote instroom dit jaar? “Heel veel leerlingen missen creativiteit in het klassiek onderwijs”, zegt ze overtuigd. “Plus, onze acties van vorig jaar hebben ons ook op de kaart gezet. Hiervoor waren we onbekender en onbeminder, nu weten veel meer ouders dat jongeren hier dezelfde basisvorming kunnen krijgen als op andere scholen. Onze eindtermen zijn dezelfde en jongeren kunnen ook van hieruit verder studeren. Het enige verschil: we bieden meer creativiteit en individuele begeleiding aan.”

Dat sprak ook Yana Parent (16) en Chenoa De Muynck Delgado (16) aan. Yana zat de vorige drie jaar op het OLVC in Zottegem, Chenoa twee jaar op de balletschool in Antwerpen en een jaar in het IVG in Gent. “Ik wil tattoo-ontwerper worden”, zegt Yana overtuigd. “En ik schilder al van jongsaf”, vult Chenoa aan. Ook hun ouders waren van in het begin akkoord dat ze naar de kunstschool gingen. Of hoe tijden veranderen.

Volledig scherm Antonella, Yana en Chenoa op hun eerste schooldag in het SKI in Gent. © Jill Dhondt

