Gents koppel krijgt eerste ‘meeverhuizend’ patiëntendossier: van Gent naar Axel in Nederland

GENTPatrick Lievens uit Oostakker verhuisde onlangs naar Axel, Zeeuws-Vlaanderen. Een ritje van een half uur, maar over de grens en dus moet hij ook op zoek naar een andere huisarts. Die kreeg gewoon het dossier van Patrick mee op USB-stick. Het is de eerste keer dat dat gebeurt in Europa.

Je houdt het niet echt voor mogelijk, maar als je van België naar Nederland verhuist, moet je lokale arts je medisch dossier weer helemaal vanaf nul opbouwen. Best vervelend, en vooral medisch moeilijk. PatiëntSupportR, een Belgische bedrijfje dat zich in gezondheidstechnologie specialiseert, heeft daar nu een mouw aan gepast. Het dossier van Patrick is het eerste dat over de grens meeverhuist.

Papieren kopie overtikken

Patrick is vooral blij dat hij en zijn vrouw hun dossier konden meenemen naar Zeeuws-Vlaanderen. “We zijn nu zeker dat onze nieuwe huisartsenpraktijk op de hoogte is van al onze belangrijke medische gegevens”. Maar ook voor de huisartsen zelf is het een serieuze stap vooruit. Peter Hornsby, huisarts in Gent, kon vroeger in het beste geval een papieren kopie meegeven. “De nieuwe huisarts moest dat dan overtikken. Dat was onbegonnen werk, en dus bleef het dossier meestal gewoon achter”.

“De software zette het dossier om van het Belgische naar het Nederlandse formaat, zodat we nu over quasi alle medische gegevens van beide patiënten beschikken”, bevestigt Elisabeth Lamme van de huisartsenpraktijk in Axel, waar Patrick nu zit.

Projectleider Marcel Leijten leidde PatientSupportR in goede banen. “Dat je je dossier niet zomaar digitaal kunt meenemen als je verhuist naar het buitenland, valt anno 2022 niet meer uit te leggen. Een goed, gedetailleerd medisch dossier is immers cruciaal voor huisartsen om mensen de juiste zorg te kunnen verlenen. In samenwerking met de juiste zorgpartners maakt PatientSupportR dat nu wel mogelijk”, klinkt het.