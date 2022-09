Gents hamburgerrestaurant koopt in één keer 2 ton aardappelen van West-Vlaamse boer: “Door de middelman eruit te halen, kunnen we hem een eerlijke prijs geven”

GentLekker, maar ook eerlijk eten, daar draait het om in hamburgerrestaurant Tush in de Hoogpoort. Daarom hebben eigenaars Hendrik en Laura in één keer 2 ton aardappelen gekocht van een West-Vlaamse bioboer. “Hiermee kunnen we zo’n 8 tot 9 maanden verder”, klinkt het. “Erna plaatsen we een nieuwe gigantische bestelling.”

Dat Tush geen typisch hamburgerrestaurant is, dat merk je zodra je hun menukaart open slaat. Daar staan een klassieke hamburger en frietjes op, maar ook een burger met gefrituurde kip, een Japanse sandwich met buikspek, gestoomde broodjes met oesterzwam en andere speciallekes. Al is dat is niet het enige wat Tush zo bijzonder maakt. Van bij de start hebben eigenaars Hendrik Vanderstichele en Laura Vanloot geprobeerd om zo lokaal en duurzaam mogelijk te werken.

“Al ons vlees komt van de boerderij van Laura haar nicht: Verhaeghe in Vlamertinge”, begint Hendrik. “Ons brood halen we van bakkerij Himschoot, onze groenten via een lokale groothandel. Maar we willen verder gaan, we willen zoveel mogelijk rechtstreeks met de boer samenwerken. Daarom hebben we in een keer 2 ton aardappelen gekocht van bioboer Luc Staelens in Houthulst. Vanaf nu halen we onze patatten rechtstreeks van daar.”

Volledig scherm Laura, Hendrik en het team in Tush. © Wannes Nimmegeers

Weg met de middelman

Tush is geen klein restaurant, maar voor 2 ton piepers is geen plaats. Daarom bewaart de boer de aardappelen en levert hij elke week een deel. Waarom Hendrik en Laura dan niet gewoon elke week aardappelen kopen van hem? “Omdat de boer zo zeker is dat hij van zijn oogst af geraakt. Door de middelman eruit te halen, kunnen we hem een eerlijke prijs geven. Daardoor zit er veel minder druk op hem om en masse te produceren, waardoor hij nog meer kan focussen op kwaliteit en duurzaamheid. ”

Middenin het restaurant staan nu ook kratten gevuld met aardappelen, om de klanten terug in verbinding te brengen met de boeren. “Het is belangrijk om hen centraal te zetten. Hamburgerrestaurants staan gekend voor goedkope prijzen en goedkope, slechte producten. Wij maken een statement: we willen de lokale beuren steunen, hen een eerlijke prijs geven. Het resultaat is duizend keer lekkerder.”

Tush, Hoogpoort 50, Gent. Open van dinsdag tot en met zondag vanaf 18 uur.

