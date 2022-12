Gents dierenasiel kan verstelbaar bad kopen voor grote honden zoals Mickey dankzij donaties

Gent Nog op zoek naar dé ideale blokloca­tie? Ikea Gent heet studenten welkom

Samen studeren in de Therminal of in de Krook: het is al jaren een trend. Maar deze examenperiode komt er een fijne plek bij. Ook Ikea Gent zwaait de deuren open. En er is gratis wifi én gratis koffie.

